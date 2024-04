Primavera Rimpianti anche per i ragazzi di mister Bigica La vittoria col Lecce sfuma proprio nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)1 sassuolo 1: Borbei, Addo, Samek, McJannet (35’ s.t. Helm), Burnete, Yilmaz (11’ s.t. Minerva), Pacia, Daka, Corfitzen (29’ p.t. Agrimi, 35’ s.t. Metaj), Russo, Esposito. All. Coppitelli (Leone, Verdosci, Casciano, Davis, Zivanovic, Jemo, Vescan-Kodor) Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen (1’ s.t. Di Bitonto), Russo, Knezovic, Lopes, Abubakar, Bruno, Neophytou (22’ s.t. Vedovati), Falasca, Corradini. All.(Scacchetti, Baldari, Beconcini, Caragea, Minta, Ravaioli, Cardascio, Frangella, Parlato) Reti: 38’ Knezovic, 43’ s.t. Metaj. Note: espulso (44’ s.t.) Bruno per doppia ammonizione, ammoniti Loeffen, Minerva. Sembrava ormai fatta per il Sassuolo, sul punto di sbancare il campo dei campioni d’Italia, e invece. Invece a un nulla dalla fine il, fin lì non ...