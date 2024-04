Prima gara di Strong man Forzuti in piazza | è sfida E i pesi diventano piume

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Grande debutto a Peschiera per "Hercules Challenge", un evento che non ha precedenti sul territorio. Oltre 40si daranno appuntamento sabato 20 aprile alle ore 13.30 inCostituzione perrsi nella disciplina "man", che ha come obiettivo testare la resistenza e la potenza fisica degli atleti sottoponendoli a varie prove di forza, dal sollevamento di auto al traino di camion, dal trasporto al lancio di oggetti pesanti, come la cosiddetta "Atlas stone", una pesante sfera di marmo. Particolarmente suggestiva la "cars Hercules hold": due auto dal peso indicativo di 850 chili sono posizionate su due rampe inclinate. L’atleta impugna due maniglie collegate alle auto tramite catene. Vince la prova chi trattiene le auto per il maggior tempo possibile. Padrino della manifestazione Andrea ...