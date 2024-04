Prima Categoria La Filottranese batte un colpo | 2-0 al Pietralacroce al “San Giobbe”

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Maccioni e Grassi fanno ritrovare il sorriso a mister Strappini. Gli ospiti creano ma non riescono a concretizzare FILOTTRANO, 7 aprile 2024 – Latorna alla vittoria e si riporta al quinto posto, ricacciando fuori dai play-off Castelleonese e Castelbellino. I biancorossi di Marco Strappini, infatti, hanno vinto 2-0 contro l’ostico, nel posticipo della 26^ giornata del girone B dial “San” di Filottrano. I biancorossi, in avvio del match, spingono sull’acceleratore e arrivano a concludere due azioni pericolose,con Tarabelli e poi con Corneli, che colpisce il palo. I locali riescono così a passare in vantaggio: a causa un errore difensivo Maccioni si ritrova il pallone tra i piedi in area, ne approfitta e trafigge Montuoso per ...