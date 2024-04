Presunto stupro di gruppo | dopo il racconto fiume la parola passa al pm Ecco le possibili mosse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Siena, 7 aprile 2024 –diin un albergo a Chianciano,l’udienzaper ascoltare la campionessa di scherma che ha denunciato la violenza è il momento della riflessione. Per il pubblico ministero Serena Menicucci in primis, ma anche per l’avvocato della giovane atleta, arrivata venerdì a Siena dal Messico, e per i difensori dei due schermitori indagati. La ragazza ha parlato per ore e ore, rispondendo alle tante domande del pubblico ministero che, così facendo, ha dato la sensazione di voler scavare a fondo su un episodio sul quale, per stessa ammissione della campionessa, esiste un ’buco nero’. Ossia da quando è uscita il 4 agosto sera dal bar di Chianciano alla mattina quando si è risvegliata in una stanza d’albergo con i due indagati ed un terzo atleta che non avrebbe ...