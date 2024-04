Presa a sputi in strada | guarda un po’ | erano stranieri

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024) Mentre il sindaco di Milanistan, Al-Beppeh Salah, oppone fiera e vigorosa resistenza contro la statua dell’allattamento, che non è inclusiva (ma certo: sappiamo tutti che i neonati si allattano più giù, dal genitore B), a Milanistan succede quanto segue: una storiella minima, raccontata dalla ex ginnasta oggi influencer Carlotta Ferlito, una per la verità non irresistibilmente simpatica, con tutte quelle mossette, quei “raga”, quel compiacersi cioè, tipo, io non ho più lacrime raga, ma a parte questo: la raga(zzotta) racconta di essere stata investita da due mocciosi, sui quindici diciassette anni, che prima l’hanno regolarmente molestata, poi, al rifiuto di fornire generalità social, l’hanno. Due volte. Cioè raga sindaco, tipo, io non ho più parole. Anzi sì, a momenti mi scordavo: i duesicuramente ...