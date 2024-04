Preolimpico di Lotta | Chamizo sfiora il pass olimpico | qualificazione rimandata a Istanbul

(Di domenica 7 aprile 2024) Baku, 7 aprile 2024 – Franklaai Giochi di Parigi, neldia Baku. L’Azzurro punta ora agli World Qualifiers diper staccare ilverso le sue terze Olimpiadi della carriera. Il racconto delle gare – fijlkam.it Frankè andato a uno dallaa Parigi 2024. La semifinale, che in questo torneo vale come una finalissima, contro l’atleta di casa Turan Bayramov è stata a dir poco al cardiopalma. L’azero è partito subito fortissimo e in un minuto ha messo Franksotto 6-0, ma l’azzurro ha piano piano rimontato, arrivando sul 6-6 e poi sull’8-8. Sullo scadere del tempo, a un secondo dalla fine, Frank è ...

