Premier League | lo United ferma il Liverpool | cambia la vetta!

(Di domenica 7 aprile 2024) Le ultime sulladopo la sfida tra Manchester, terminata 2-2. Tutti i dettagli Gol e spettacolo a Old Trafford nel big match della trentaduesima giornata ditra Manchester. La squadra di Klopp passa in vantaggio a metà primo tempo con la rete di Luis Diaz, ma nella ripresa Bruno

Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Nottingham Forest , match valevole per la trentaduesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Gli Spurs vogliono ripartire dopo l’1-1 contro il West Ham e ... (sportface)

Il Liverpool non va oltre il 2-2 sul campo del Manchester United e sale a quota 71 punti al pari dell’Arsenal di Mikel Arteta, che ieri ha battuto nettamente il Brighton di Roberto De Zerbi. Bruno ... (sportface)

Man. United-Liverpool, il risultato in diretta della partita di Premier League - Ritmi alti a Old Trafford, dove il Liverpool prova a riprendersi la vetta della Premier rispondendo alla vittoria dell’Arsenal. Manchester United vicino al vantaggio dopo 2': Garnacho in contropiede s ...sport.sky

Premier League: il Manchester United ferma il Liverpool 2-2, Arsenal e City ringraziano - Tre squadre in un punto in vetta alla Premier League: nella trentaduesima giornata il Liverpool pareggia 2-2 ad Old Trafford contro il Manchester United. Luis Diaz illude i Reds al 23’, poi il gol cap ...sportmediaset.mediaset

Tottenham, omicidio a due passi dallo stadio: ma col Nottingham si gioca - Il luogo del delitto è un parco attiguo al Tottenham Hotspur Stadium (circa 2 minuti a piedi di tragitto), ma la partita di Premier League tra gli Spurs e il Nottingham Forest (in programma alle 19 ...sport.sky