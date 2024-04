Premi nel nome di Celli e Gigli Giornalismo e tv | parata di big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Tante storie, tanti ricordi, tante emozioni. Sul palco dei Rozzi è andata in scena la quarantatreesima edizione delo televisivo e giornalistico intitolato a Marioe Silvio. Una cerimonia diazione, ma anche uno show, una serata di gala, una sfilata di volti noti del piccolo schermo, che come ormai vuole la tradizione si è aperta con la solennità delle chiarine del Palio. A condurre la serata i due organizzatori Maria Pia Corbelli e Maurizio Bianchini, che in apertura, subito dopo il suono delle chiarine, hanno ricordato i due giornalisti ai quali ilo è intitolato. A ritirare ilo, un’opera realizzata dall’artista Carlo Pizzichini, sono stati la giornalista e conduttrice Ludina Barzini, che lo ha ricevuto dal sindaco Nicoletta Fabio; la ...