Preghiera della sera 7 Aprile 2024 | “Tu sei il sommo bene”

(Di domenica 7 aprile 2024) “Tu sei il”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Ti affido i miei dolori” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da ... (lalucedimaria)

Ghali in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan: la foto sui social - Il rapper Ghali è volato alla Mecca per il tradizionale pellegrinaggio nei luoghi sacri dell'Islam durante il Ramadan. La foto e le sue parole su Instagram.gazzetta

A Piazza Armerina, il Vessillo della Madonna attenderà il prossimo Palio nella chiesa degli Angeli Custodi – VIDEO - Il Palio dei Normanni è molto più di una semplice competizione; è un evento che lega profondamente la città di Piazza Armerina nella fede e nella tradizione ...telenicosia