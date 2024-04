Preghiera del mattino del 7 Aprile 2024 | “Grazie per questo giorno”

“Ti affido i miei dolori” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da ... (lalucedimaria)

I residenti di via Turazza contro la moschea: «Pregano troppo è difficile riposare» - PADOVA - Riposare di notte per alcuni residenti di via Turazza è diventato impossibile. La colpa Le continue preghiere dei fedeli musulmani della moschea. Il luogo di culto è ...ilgazzettino

Madonna del Popolo, una settimana di celebrazioni - Da lunedì 8 aprile il Settenario. Giovedì 11 aprile il pellegrinaggio diocesano. Domenica 14 aprile la festa con l'ordinazione di don Altenio Benedetti ...corrierecesenate

Salerno, il vescovo Bellandi da il via alla preparazione al Giubileo: domani Preghiera e intenzioni - L'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in fermento, in preparazione del Giubileo 2025. «Papa Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa di dedicare quest'anno di preparazione immediata al Giubileo 2025 ...ilmattino