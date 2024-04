Prato | muore a 19 anni in un tragico schianto con la moto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Un ragazzo di 19è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto questa notte, poco dopo le 24, all’incrocio tra via dei Cardatori e via dei Legnaioli, tra Tobbiana e Casale. L’impatto, violentissimo, fra la Honda 500 guidata dal 19enne e una Fiat 500 non ha lasciato scampo al giovane alla guida della. Ferito anche l’altro ragazzo che era sulla sella insieme a lui, trasportato in codice rosso all’ospedale di. Alla guida dell’auto invece, un uomo di 47che è rimasto ferito in maniera lieve. Il ragazzo invece è deceduto in strada nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuta anche la municipale diche si occuperà dei rilievi.