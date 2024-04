Prato | esponente di FdI filma le zone franche dello spaccio | minacciato col coltello da due magrebini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 aprile 2024) “A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, esprimo piena solidarietà e vicinanza a Claudio Belgiorno, capogruppo FdI in consiglio comunale acon un, in pieno giorno, da dueche gli hanno impedito dire lo stato di illegalità, legato allodi droga, che interessa la frazione di Galciana. Nel condannare duramente questa azione criminale, sulla quale ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano piena luce per consegnare nel minor tempo possibile questi violenti alla giustizia, è intollerabile che vi siano delle– spesso conosciute dalle amministrazioni locali e tollerate – nelle quali i tanti cittadini per bene che le abitano devo giornalmente sottostare a scene di criminalità, ...