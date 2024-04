Povero Raimo | prima fa il duro | poi piagnucola

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024) L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha avviato un approfondimento interno nei confronti di Christianin seguito alle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal docente romano alla trasmissione televisiva L’aria che tira. Ospite del programma tv di La7, il professore del liceo Archimede si era infatti lasciato andare ad affermazioni molto forti, che certamente mal si addicono a chi di professione fa l’insegnante. Ripercorrendo le vicende dell’ormai arcinoto caso di Ilaria Salis, nel corso del suo intervento,si era avventurato in dichiarazioni stracariche di odio e di incitazioni alla violenza: “Cosa bisogna fare coi neonazisti? Per me bisogna picchiarli”. Ed ancora: “Per me è giusto picchiarli. Io insegno ai miei studenti che la democrazia è arrivata da un’opposizione seria al nazismo”. Un linguaggio da estremista irriducibile ...