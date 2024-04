Posso fermare la guerra | il piano segreto di Trump per la pace in Ucraina

In onda come sempre al mattino su Rai 2 “Che fretta c’era maledetta primavera?”, tra un luogo comune e un altro – come scherzano Fiorello e Biggio durante il Mattin Show – a Viva Rai2! si dà ... (361magazine)

La coppia che rintraccia i responsabili del genocidio ruandese in Francia: Oggi invece posso attraversare la città senza fermarmi nemmeno una volta". La madre di Dafroza ... la missione francese a mandato ONU avviata nel giugno del 1994 con l'obiettivo di fermare le violenze ...

Istruzioni per un'arte corale contro l'oggettivizzazione dell'Essere: ... mi costringe a dipingere come vuole lei Io faccio sempre ciò che non posso fare, in modo da ... devi fermare l'attimo senza lasciarti affascinare dal resto del telegiornale e devi empatizzare con la ...