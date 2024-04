Pontedera e Juve B | in campo le rivali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Balzo playoff del Pineto che nell’anticipo della 35esima giornata ha battuto in trasferta il Sestri Levante. Un successo che proietta gli abruzzesi al decimo posto a quota 44 in attesa delle partite di oggi. Una vittoria che accorcia ancora di più la classifica nella lotta per conquistare un piazzamento valevole per gli spareggi per la B. A tal proposito in questa domenica ilriceve un Ancona che ha bisogno di punti per evitare i playout, lantus Next Gen ospita invece un Cesena che potrebbe avere meno motivazioni dopo aver ottenuto la promozione in B la scorsa settimana. Impegno casalingo anche per il Rimini contro una Vis Pesaro in netta difficoltà. Fin qui il programma odierno. Il lunedì, oltre a Lucchese-Arezzo, propone un altro scontro in ottica playoff che è quello tra Pescara e Virtus Entella. I liguri dovranno provare a vincere ...