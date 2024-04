Polverosi sicuro | «Juventus nettamente inferiore all’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Albertofa presente sul Corriere dello Sport che laha una distanza troppo grande d. Secondo il giornalista la differenza tra le due squadre non è questa, ma comunque c’è ed è chiara. DIFFERENZE – Albertoha scritto: «Inter 79 punti,59, venti punti di differenza. Ci sono tutti, secondo Allegri. Ma davvero latecnicamente vale tutti quei punti in meno della capolista? Venti sono tanti, tantissimi. In campionati meno squilibrati degli ultimi due, con venti punti in meno dei campioni d’Italia eri fuori dalla zona Champions. Che lasia, molto, non ci sono dubbi. Che invece la distanza sia calcolabile in venti punti qualche ...