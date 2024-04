Polizia giudiziaria e tecnologie digitali | il 12 aprile seminario a Oliveto Citra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) “L’attività die le ripercussioni del digitale. Approfondimento tecnico operativo nell’ambito delle attività di”: è questo il tema dell’evento formativo organizzato dall’Associazione “I Professionisti della Sicurezza” presieduta dalla dottoressa Monica Di Sante che ha ottenuto l’accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Salerno (3 i crediti).. L’iniziativa si terrà il prossimo 12nell’Auditorium provinciale in Via A. De Gasperi nel Comune di, in provincia di Salerno, dalle ore 8,30 alle 13. Primi ad intervenire per i saluti istituzionali il sindaco diCarmine Pignata e Antonio Coglianese, Comandante dellaMunicipale di ...