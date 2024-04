Politano | «Capisco i tifosi | anche noi pretendiamo di più da noi»

(Di domenica 7 aprile 2024) L’attaccante del Napoli, Matteo, autore del secondo gol del Napoli oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: Le parole di«Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Dobbiamo capire che siamo forti e dobbiamo giocare sempre come i primi 15 minuti del secondo tempo. Quest’ano abbiamo avuto troppi alti e bassi» Cosa vi siete detti nell’intervallo? «Ci siamo detti che dovevamo darci una svegliata. Già domenica con l’Atalanta avevamo perso e non volevamo ripeterci. Ora abbiamo ancora 7 partite e possiamo fare tantissimi punti» Sul tuo gol perfetto «Oggi sono felicissimo perché ci tenevo a far bene perché c’erano mai figlia che mi guardava e le dedico il gol» Suie le contestazioni a inizio partita «I nostririspondono sempre presente ed è normale che si aspettino di più da noi e noi ...

