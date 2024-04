Pochi aquilotti oltre la sufficienza Elia ok sulla fascia | ma dura poco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) ZOET 5: brividi su un’uscita sbagliata, con Buso che fortunatamente non ne approfitta; combina il patatrac sul piazzato vincente dello stesso attaccante lecchese che battezza malissimo. MATEJU 5: urlo strozzato in gola per il suo colpo di testa parato da Lamanna, sbaglia l’intervento in anticipo su Buso in occasione del gol del pareggio. HRISTOV 7: il cuore aquilotto Petko continua a entusiasmare la platea, il suo meraviglioso gol di testa, sotto la caldissima Ferrovia, scatena l’esultanza del popolo del ‘Picco’. Prova la replicadopo con un altro colpo di testa, deviato miracolosamente da Lamanna. Il migliore della difesa. NIKOLAOU 5,5: titubanze nella fase iniziale del match sia in marcatura che in uscita, non la sua migliore prestazione. Esce per un risentimento all’adduttore (46’ TANCO 5: pronti, via e si becca un’ammonizione. Confusionario, difetta a ...