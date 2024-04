Pnrr | via lo stipendio a chi boicotta i progetti | gli estremi rimedi di FdI

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Basta perdere tempo sulle pratiche relative al. D'ora in avanti chi lo farà rischia lo. Così il centrodestra ha deciso di accelerare sulla questione della paura della firma. È stato avviato alla Camera nelle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali l'iter riguardante la proposta di legge di Fdi a prima firma del capogruppo Tommaso Foti in materia. Il testo prevede lo stop alla responsabilità erariale sugli atti che siano stati preventivamente vistati dalla Corte dei Conti ma anche l'obbligo di copertura assicurativa per gli amministratori in caso di danni patrimoniali. La discussione è stata avviata giovedì scorso nelle commissione congiunte Affari Costituzionali e Giustizia della Camera con l'illustrazione della relatrice Sara Kelany. In base alla proposta di legge di fatto si limita - in maniera ancora maggiore rispetto alla ...