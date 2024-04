Platinette punzecchia i giurati di Amici e aggiunge | “Una pecca dello show”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 7 aprile 2024) Per sette anniha partecipato al serale didi Maria, prima come opinionista e poi nel 2012 come membro della giuria tecnica, mentre nel 2019 è stata una giurata diCelebrities. Proprio perché esperta del talent mariano, l’ex giurata nella sua rubrica su Di Più ha deciso di commentare la nuova edizione del programma. “Unica? La mancanza della diretta”. Tanti complimenti per Maria De Filippi (meno per Giuseppe Giofrè e il nuovo singolo di Michele Bravi), il talento dei ragazzi e il grande successo di ascolti delle prime due puntate,però ha fatto un piccolo appunto sul nuovo. Secondo il noto personaggio televisivo la mancanza della diretta avrebbe tolto un po’ di pepe al programma. “Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga ...