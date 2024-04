Più parcheggi per via della Viaccia Inaugurata piazza Liliana Rossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) "Abbiamo pensato che proprio a Oste, dove esiste una numerosa comunità di bovinesi fosse importante dedicare una, grande donna, impegnata a difendere i diritti dei più deboli in un tempo, gli anni Cinquanta del Novecento, in cui le donne, soprattutto al Sud, erano molto spesso sagome invisibili". Il Comune di Montemurlo ha inaugurato il restylingnuovatra via, via Primo Maggio e via Pistoiese a Oste e l’ha intitolata ad una grande italiana, originaria di Bovino, paladina dei diritti degli ultimi e donna di grande cultura. Il sindaco Simone Calamai ha voluto vicino a sé proprio la sindaca di Bovino, Stefania Russo e il fratello di, Bruno(nella foto). Un momento di ...