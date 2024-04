Piemonte e vino Binomio made in Italy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Sarebbe un errore ’capitale’ visitare iled escludere il suo capoluogo, Torino. Troppo facile decantarne bellezza e armonia, luoghi iconici e testimonianze reali. Sarebbe altresì sbagliato visitare ile non prendere in considerazioni l’incanto dei suoi paesaggi; dai laghi alle Alpi, passando per le sue colline vitate (Langhe, Roero, Monferrato su tutte), così come i deliziosi borghi che si incastrano nel verde come gemme di un gioiello raro. E sarebbe infine dimenticanza irrimediabile visitare ilsenza passare in rassegna nella memoria itinerante città d’arte e di storia come Asti, Alessandria, Novara tanto per citarne alcune. Insomma una regione capace di accontentare ogni tipo di estimatore, in particolare se il viaggio è poi declinato in chiave esperenziale a tavola. Ilfa parte ...