Piccinini | «Posare nuda? Non lo rifarei | ero giovane Guadagnai poco | soldi per un motorino»

(Di domenica 7 aprile 2024) L’ex pallavolistaha rilasciato un’intervista al “Messaggero“, dopo la sua eliminazione a Pechino Express, programma in onda su Sky. Com’è questa seconda parte della sua vita? «Molto diversa da prima. Per anni sono stata in una bolla, dove amavo quello che facevo. Oggi con molta più esperienza cerco di godermi la vita: viaggiare, stare con la famiglia e gli amici, fare ciò che gli impegni sportivi per anni mi hanno impedito di fare». Manca l’adrenalina della gara? «Si. A un certo livello si vivono emozioni forti che nella vita di ogni giorno si fatica a ritrovare». Una famosa per le schiacciate sotto rete nella vita normale come si regola? «Fuori campo ho sempre tolto la mano, quasi sempre». Cosa ha scoperto di sé da quando non è più una giocatrice in attività? «Sono sempre stata determinata e alla ricerca della perfezione, ora ho capito che per vivere meglio ...