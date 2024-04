Pet therapy in una scuola primaria | al via il progetto di inclusione e benessere per gli alunni

(Di domenica 7 aprile 2024) “Scodinzolando tra i banchi" è ildi Petappena avviato nelle classi terze delladell'istituto Della Rovere di Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino. L'articolo .

Un corso per diventare specialisti nella Pet Therapy : sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del corso propedeutico per Interventi Assistiti con Animali (IAA). Si tratta del primo step del ... (bergamonews)

Ecco la Pet therapy in un'azienda agricola di Arco - Oltre a produrre latte, essere caseifiico, agricampeggio è pure fattoria didattica e vengono svolti anche gli interventi assistiti con animali ...rainews

Dog4Life: migliorare la vita delle persone attraverso la pet therapy - Missione principale della realtà è quella di migliorare la vita delle persone con disabilità, attraverso la promozione di attività di pet therapy insieme ai cani dei propri operatori, anche nota come ...milano.repubblica

La pet therapy, insieme a Polly nella Rsa di Chiavari in "Presa diretta" - CHIAVARI - Come funziona la pet therapy, cioè la terapia degli animali da affezione In "Presa diretta" viaggio alla Rsa della Asl 4 a Chiavari, insieme a Polly, alla sua "padrona" Irene Solari, ...primocanale