Pesi | Miserendino ritirata per infortunio

(Di domenica 7 aprile 2024) PHUKET – Giuliaè costretta al ritiro alla Coppa del Mondo di Phuket, ancora vittima dell'che l'aveva tenuta ferma nelle gare precedenti. L'Azzurra, impegnata nella categoria fino a 71 kg, ha tenuto duro per le prime due prove di strappo, in cui ha tentato 103 kg, ma poi è stata costretta a rinunciare.

