Pesca record sul Po | “Così ho catturato il mostro del fiume”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Ferrara, 7 aprile 2024 – Ha portato a riva dopo una lotta durata quasi mezz’ora un pesce siluro della lunghezza di 2 metri e 56 centimetri, del peso di 130 chilogrammi. Il gigante del Po. ‘Hoildel’, dice Andrea Poggioli, 40 anni, operaio. Figlio di Giuliano, 68 anni,tore. Padre di Ludovico, 12 anni, anche lui sulla scia della famiglia. L’attrezzatura per mettere a segno l’impresa che per soli 50 centimetri non ha centrato e superato ildel mondo, una canna in carbonio che riesce a resistere, piegata come un arco, fino a un peso di 200 chili. Un motore a scoppio per spostarsi velocemente ed uno elettrico, silenzioso, per piccoli spostamenti. Il vecchio e il mare, Hemingway. Iltore Santiago impiega un’eternità, due giorni e due notti, per ...