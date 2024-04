(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Untravolgente fa secco l’e si prepara aioff ai quali accede sicuramente come quarto, senza escludere il terzo posto. Dopo un avvio con i brividi per la traversa colpita dai sardi, la gara si mette in discesa con i gol di Vazquez, Iannoni e Ricci su rigore. Ora restano 3 gare nella stagione regolare, poi parte la sfida deioff., le foto Il tabellino(3-4-3): Adamonis: Mezzoni (1? st Souare), Angella, Vulikic; Paz (14? st Torrasi), Iannoni (25? st Polizzi), Agosti (14? st Kouan), Bozzolan; Ricci (32? st Bartolomei), Vazquez, Lisi. Allenatore: Formisano.(4-3-3): Van Der Want; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Biancu (18? st Palomba), Mameli (1? ...

Perugia-Olbia 3-0: Grifo a valanga pensando ai play off.

