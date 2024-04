Perletti a cena con Letizia e Paolo Il siparietto bollente tra le due ex gieffine manda in tilt il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 aprile 2024) Ihanno trascorso la serata insieme a Maddaloni. Gli ex gieffini continuano la loro amicizia lontani dalle telecamere Unadocumentata sui social:Masella ePetris con Marco Maddaloni hanno trascorso la serata insieme. Gli ex gieffini durante l’avventura nella casa di Cinecittà hanno stretto un legame sincero che prosegue anche dopo il reality di Canale 5. Durante la serata trascorsa insieme, c’è stato un momento particolare che ha colpito i fan: il bacio hot trae Perla. Le due dentro la casa si sono molto avvicinate e hanno stretto un bel rapporto d’amicizia. Anche fuori dal loft di Cinecittà, continuano a frequentarsi non appena possono. Ma il bacio improvviso ha scatenato i fan e ...