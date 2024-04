Perché i minatori di Bitcoin di Cina e Stati Uniti si stanno trasferendo in Etiopia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 aprile 2024) Per fine aprile 2024 è atteso il prossimo "halving", ovvero dimezzamento della "ricompensa per blocco" e quindi della disponibilità di criptovalute. Questo sta spingendo i giganti statunitensi e cinesi del settore a trovare mete più vantaggiose in cui spostare le proprie attività. Africa e Sud America sono tra le destinazioni più ambite, soprattutto per le tariffe energetiche le attraenti politiche governative che offrono.