Perché Che tempo che fa non va in onda questa settimana e quando riprende

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo la consueta pausa pasquale, Cheche fa tornerà con un nuovo episodio domenica 14 aprile, mentre stasera 7 aprile sarà trasmesso una sorta di “best of” della stagione 2023-24, dove sarà possibile rivedere alcune delle interviste più significative degli scorsi mesi. Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale perulteriore assenza, ma i fan avranno di che consolarsi, come detto. Non è dato sapere quali particolari spezzoni verranno riproposti nell’episodio del 7 aprile, ma molti sono stati i nomi di rilievo passati in questi mesi per gli studi del programma, da Martin Scorsese a Chiara Ferragni, passando per Tom Hanks. Ricordiamo che dal 2023 il programma va insu Nove, dopo un ventennio in Rai, a causa del passaggio del conduttore Fabio Fazio al gruppo Discovery; un divorzio non esattamente amichevole, che ...