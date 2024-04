Pavia a Colori | Le piazze vanno vissute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Trentadue candidati, un terzo under 30, e tanti professionisti.è la prima lista pronta alle Amministrative dell’8 e 9 giugno. Il gruppo guidato da Alice Moggi, che sostiene il candidato sindaco di centrosinistra Michele Lissia, si è presentato ieri in piazza Leonardo da Vinci. Una piazza che ha ospitato concerti, dove non è stato più possibile perché le vibrazioni metterebbero in pericolo le torri. "Vogliamo riprenderci gli spazi – ha detto Alice Moggi – e questa piazza è uno di quelli di cui è stato precluso l’utilizzo per gli eventi. Vogliamo riprenderci le, devono esseredalle persone". Questo è uno dei punti cardine del propramma di, in linea con quello del candidato sindaco, che nei prossimi giorni sarà diffuso. "La nostra lista di ...