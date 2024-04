Passera ad Affaritaliani | “Resto in illimity oltre il 2025 Unione bancaria ed Europa? Un progetto ancora al palo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 7 aprile 2024) “L’accordo con gli azionisti era che sarei rimasto almeno fino al. Ma l’orizzonte temporale si amplia, gli obiettivi da raggiungere sono diventatipiù ampi. In cinque anni abbiamo portato l’utile da zero a100 milioni, ma guardo più lontano perché c’ètanto da fare”. Corrado, amministratore delegato e fondatore di, racconta in una lunga intervista esclusiva ad.it quali sfide deve affrontare la banca da lui creata e guidata. E quali saranno i modelli cui ispirarsi per gli anni a venire. Segui su.it