Pasqua | una sorpresa amara Il maltempo ha condizionato le presenze al debutto stagionale

(Di domenica 7 aprile 2024) Unaa metà. Il week end delle festività, che rappresenta da sempre un primo antipasto di stagione – anche se per quest’anno può essere considerato più un aperitivo, visto che la domenicale cadeva il 31 marzo, un po’ in anticipo rispetto al solito – non ha portato il numero dituristiche che probabilmente gli albergatori si aspettavano. Il motivo principale riguarda il– ma non solo – fattore che emerge dall’analisi effettuata con il presidente provinciale di Federalberghi Maremma e Tirreno Maurizio Parrini, direttore dell’omonimo hotel di Follonica, nonché consigliere nazionale di Federalberghi. Parrini, come possiamo considerare questo primo assaggio di stagione? "Non è stata una bella. Un po’ per il tempo atmosferico, un po’ perché sono già diversi anni che ...