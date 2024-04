Parla Michele Emiliano | «Io spina nel fianco del Pd | con il M5s non è una rottura definitiva»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) «Io sono sempre stato l’elefante nella stanza del Pd. Il partito non mi ha mai metabolizzato, sono stato sempre unanel, per tanti segretari». Queste le parole al Corriere della Sera del presidente della Regione Puglia. «Elly – afferma il governatore – mi è stata vicinissima. Venerdì siamo stati sempre assieme, assieme abbiamo detto a tutti di continuare la battaglia politica alzando un’altissima vigilanza. Poi abbiamo avuto una splendida cena. Lei ha intuito e grandi capacità. Le ho detto: “Per quanto sei consapevole sembri più vecchia della tua età”». Sulle accuse di trasformismoreplica: «Macché. Il nostro progetto è talmente accattivante che molti avversari vi aderiscono per passione politica. Sandro Cataldo nessuno di noi lo conosceva. Quanto ad Anita ...