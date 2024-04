Parigi-Roubaix | vince Van der Poel

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – L’olandese Mathieu Van der(Alpecin Deceuninck) si aggiudica la2024 (259,7 km), precedendo Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Il campione del mondo si impone per la seconda volta consecutiva in questa classica. Van derattacca a poco meno di 60 km dal traguardo, nel 13esimo dei 29 settori di pavé che caratterizzano la corsa. Nel tratto di Orchies, il campione del mondo accelera e prova a resistere solo il danese Mads Pedersen, che dopo 10 km di duello si arrende. L’iridato entra nel velodromo die trionfa da solo alla media record di 47,8 km/h. Il trionfo di squadra è completato dal secondo posto di Jasper Philipsen, che precede Pedersen. Miglior italiano Andrea Pasqualon, che chiude in 50esima posizione. ...