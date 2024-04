Parigi-Roubaix | brutta caduta e trionfo di van der Poel | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Si è concluso anche lo spettacolo dellamaschile: il campione del mondo Mathieu Van dersi è imposto per distacco, bissando il successo dell’anno scorso. Per l’olandese si tratta del secondo successo di fila in questa competizione. L’ultimo a riuscirci fu Tom Boonen nel 2009. “E’ difficile da credere. Sono super orgoglioso di tutti i ragazzi, io sono riuscito a finire il lavoro. Mi sentivo benissimo oggi, ho voluto fare la corsa dura sin da subito. È stata un’ottima giornata per me”, dice l’olandese al termine di una corsa alla perfezione. Completano il podio Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). Intorno al km 30 si registra una, che coinvolge circa venti atleti, fra i quali Elia Viviani (Ineos Grenadiers) e Jonathan Milan (Lidl-Trek), ...