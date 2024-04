Parigi-Roubaix 2024 | ritiro di Dylan van Baarle prima del via | la Visma perde un altro corridore importante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) È il giorno della. L’Inferno del Nord caratterizzerà questa domenica e gli appassionati di ciclismo son pronti per godersi lo spettacolo. Il tema è il seguente: tutti contro Mathieu van der Poel. Se vogliamo, si parla di una replica di quanto accaduto nel giorno della Santa Pasqua, con il Giro delle Fiandre. Sui muri della Classica in questione il campione del mondo in carica ha dato prova della sua strabiliante e forza e le motivazioni sono quelle di fare doppietta nella, concedendo il bis dopo quanto accaduto l’anno scorso nell’edizione più veloce di sempre. La domanda è la seguente: chi riuscirà a contrastare il suo incedere? Mads Pedersen potrebbe candidarsi al ruolo di sfidante più qualificato, ma vedremo la strada e soprattutto il pavé cosa ci diranno. Indubbiamente, il TeamLease a ...