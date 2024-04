Parigi-Roubaix 2024 | Mathieu annichilisce il mondo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 aprile 2024) Con una prestazione cannibalesca, il campione delvan der Poel (Alpecin Deceuninck) ha vinto la 122ma edizione della, bissando il successo dello scorso anno. L’olandese ha percorso i 259,9 chilometri del percorso nel tempo di 5h25’58” alla media oraria record di 47,5 kmh. Come 12 mesi fa, la piazza d’onore è andata al suo compagno di squadra, Jasper Philipsen, giunto a tre minuti dal suo capitano. Il fiammingo, trionfatore tre settimane fa nella Milano-Sanremo, ha preceduto in volata il danese Mads Pedersen (Lidl Trek) e il tedesco Nils Politt (UAE Team Emirates) che hanno guadagnato rispettivamente la terza e quarta moneta. Per completezza di cronaca, il primo degli italiani è stato Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), giunto 67° al velodromo Andre Petrieux con un distacco di 9’34” dal ...