Parigi-Roubaix 2024 | il borsino dei favoriti Mathieu van der Poel nettamente sopra tutti

(Di domenica 7 aprile 2024)controvan der. Così com’è accaduto settimana scorsa al Giro delle Fiandre, anche allac’è un uomo che apparefavorito rispetto agli altri: il neerlandese, campione del mondo in carica, è il detentore del titolo all’Inferno del Nord e va a caccia del bis (oltre che della doppietta nella Settimana Santa del ciclismo) con la maglia iridata. Chi proverà a sfidarlo? L’uomo più indicato è Mads Pedersen, se non fosse anche per il fatto che nello scontro diretto alla Gand-Wevelgem è riuscito avanzarlo. Oltre al quarto posto del 2023 per l’uomo della Lidl-Trek non c’è una grande tradizione sul pavé francese e per di più la forma non sembra essere quella dei giorni migliori. Che il rivale non ce l’abbia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix ! L’inferno del nord è tornato in tutto il suo splendore: una gara in cui ... (oasport)

La stagione delle Classiche del Nord si è aperta con il Giro delle Fiandre, ma non c’è tempo neanche per riflettere: oggi è la volta dell’iconica Parigi-Roubaix (quest’anno alla 121a edizione), la ... (oasport)

Parigi-Roubaix 2024 oggi in tv: orari, percorso, streaming. Tutte le stellette dei settori in pavé - La stagione delle Classiche del Nord si è aperta con il Giro delle Fiandre, ma non c'è tempo neanche per riflettere: oggi è la volta dell'iconica Parigi-Roubaix (quest'anno alla 121a edizione), la ter ...oasport

Parigi-Roubaix 2024 oggi in tv: orari, percorso, settori in pavé. L’Italia sogna con Bettiol e Ganna - La stagione delle Classiche del Nord si è aperta con il Giro delle Fiandre, ma non c'è tempo neanche per riflettere: oggi è la volta dell'iconica Parigi-Roubaix (quest'anno alla 121a edizione), la ter ...oasport

Parigi-Roubaix 2024 oggi: dove vederla in diretta e in streaming - Giornata imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Oggi, domenica 7 aprile, si corre la 121esima edizione della Parigi-Roubaix con "l'Inferno del Nord" che metterà ancora una volta alla prova con ...today