Parigi-Roubaix 2024 | caduta per Viviani | trasportato in ambulanza

(Di domenica 7 aprile 2024) Eliacostretto al ritiro nelladopo una brutta. Il corridore della Ineos Grenadiers è rimasto coinvolto in unadi gruppo dopo appena 37 chilometri di corsa. Sono finiti a terra circa venti atleti, fra cui il belga Tim Merlier, il tedesco Nils Politt e gli italiani Alberto Bettiol, Jonathan Milan e, appunto, Elia. L’azzurro, portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è rimasto a terra ed è stato costretto a ritirarsi dalla celebre corsa.è stato quindiinpresso l’ospedale più vicino ed ora si attendono gli esiti degli esami per capire l’entità dell’infortunio. Eliadunque saluta con un brutto ricordo la ...

