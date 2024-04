Paresi facciale per Simona Ventura | ma va in onda lo stesso e dice al regista | “Riprendimi pure la faccia”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 7 aprile 2024)è stata colpita da unacausata dal freddo, ma nonostante questo è andata regolarmente inoggi con Citofonare Rai2. Inizialmente ildella trasmissione, Sergio Spanu, aveva evitato di riprenderla troppo da vicino optando per inquadrature più lontane o a mezzo busto. Una decisione che non è piaciuta alla conduttrice che a una certa, rivolgendosi in diretta proprio al, gli ha detto: “Sergio, ti tolgo dall’impaccio, mi puoi anche riprendere“. “Da ieri c’ho mezzabloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando“, ha aggiunto rivolgendosi ai telespettatori. “Ragazzi succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare“, ha poi aggiunto via social. Come ...