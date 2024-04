Par condicio | come cambiano le regole per i dibattiti politici

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI - La maggioranza chiede di rivedere il meccanismo messo a punto dall'Agcom di valutare non solo dal punto di vista 'quantitativo', ma anche 'qualitativo', le presenze televisive delle forze politiche durante la par. La perplessità è sul criterio delle fasce orarie con "valori" diversi introdotto dalla delibera "sulle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, indetta per i giorni 8 e 9 giugno 2024". La richiesta è quella di sopprimere le parole inserite nell'art.4, comma 5, ovvero il fatto che "i tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggettia seconda delle fasce orarie ...

Ore di tensione in Vigilanza Rai mentre ci si avvia all’approvazione delle regole per la Par condicio in vista delle prossime elezioni Europee.Dopo le proteste delle opposizioni unite contro le ... (ilfattoquotidiano)

Vassallo:“ Le mi affermazioni di ieri hanno subito interpretazioni lontane dalla mia volontà” - “In alcune occasioni – afferma Vassallo - è stata omessa una parola centrale e indispensabile per capire il mio percorso: 'par condicio'. Ripeto che la disponibilità all’offerta di entrare in lista ...redacon

Se la par condicio è come il controesodo di Ferragosto - La vicenda della par condicio “è come il controesodo a Ferragosto e il picco di influenza a gennaio: arriva regolarmente in primavera, in caso di elezioni ”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forz ...opinione

Assalto alla Par condicio, ammessi tutti gli emendamenti di Fdi e Lega. La presidente M5s Floridia chiede di tenere la bozza iniziale - Ore di tensione in Vigilanza Rai mentre ci si avvia all’approvazione delle regole per la Par condicio in vista delle prossime elezioni Europee. Dopo le proteste delle opposizioni unite contro le modif ...ilfattoquotidiano