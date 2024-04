Papa vedrà 5 famiglie ostaggi Israele

(Di domenica 7 aprile 2024) 17.50Francesco riceverà domani in Vaticano i familiari di 5israeliani che sono nelle mani di Hamas. I familiari sono a Roma con il ministro degli Esteri israeliano Katz per incontrare esponenti del governo e membri della Comunità ebraica. Il ministro Katzin Vaticano il segretario per i Rapporti con gli Stati monsignor Gallagher. L'incontro con ilè riservato ai soli familiari.Katz ringrazia il:"Il suo sostegno contribuirà al rientro degli".

Giubileo 2025, l'arcivescovo Bellandi: 'Prepariamoci a vivere insieme questo Anno nella Preghiera': 'Papa Francesco ha chiesto a tutta la Chiesa di dedicare quest'anno di preparazione immediata al ... Tale convocazione diocesana vedrà radunati fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie dell'...

Meloni blinda le maggioranze, in Italia e Ue: Poi, chi farà il presidente della Commissione si vedrà sulla base di come votano i cittadini, non ... Nonostante gli accorati appelli del Papa per un cessate il fuoco, gli scontri sono continuati e l'...