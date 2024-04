Panchina Milan | Thiago Motta-Juventus accordo di massima | i dettagli

Una prestazione da incorniciare per Olivier Giroud : il numero 9 rossonero ha siglato il gol del 2-0 nella sfida, valida per la 31esima giornata... (calciomercato)

Daniel Maldini: “È il momento più delicato della mia carriera, non tornerei al Milan per stare seduto in Panchina” - Il figlio d’arte Daniel Maldini pare aver trovato la sua dimensione al Monza. Daniel Maldini ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek in cui parla naturalmente anche del Milan, squadra che detie ...notiziemilan

Infortunio Thiaw, come sta il difensore del Milan: rischio emergenza - Come sta il difensore tedesco Malick Thiaw, che per infortunio ha saltato la partita di ieri contro il Lecce e rischia un altro forfait.milanlive

Dall’Inter al Milan, ma spunta il Barcellona: affare da 40 milioni - Barcellona forte su Khephren Thuram, valutato sui 40 milioni e nome che tanto piace a Inter e Milan. Nerazzurri impossibilitati a chiudere ...interlive