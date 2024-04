Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas compatta il gruppo e pensa alla semifinale Appello di Nevot | Speriamo in un palasport bello pieno»

(Di domenica 7 aprile 2024) Ieri coach Graziosi ha concesso un giorno liberosquadra, oggi si torna sul parquet per preparare la. "Ci stiamo allenando per preparare ladi vedere un, vi aspetto" è il messaggio che il palleggiatore Thomasha lanciato ai tifosi biancoblù dagli account social della società. Venerdì sera tutti a cena in un ristorante di Piazza del Campo. È stato un momento di condivisione e di convivialità per la squadra senese: giocatori, staff tecnico e dirigenza,presenza del presidente Giammarco Bisogno: tutti insieme per una cena allegra e piacevole, ma avendo bene in testa e nei pensieri l’obiettivo delle semifinali playoff che partiranno giovedì. Contro Cuneo o contro Porto ...

