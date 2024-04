Pallavolo Casciavola | La PediaTuss vince a Massa | Katinka Travel ko a Migliarino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024)(Pisa), 7 aprile 2024 - Lariparte da dove era rimasta prima della sosta per le festività pasquali esul campo della Roburconquistando tre punti pesanti che la proiettano allo scontro diretto di sabato prossimo, ancora in seconda posizione. Era una partita non facile, vuoi perché si arrivava da una settimana di stop, vuoi perché, nonostante la classifica che vede la formazione apuana al penultimo posto, la Roburè stata capace sul suo campo di superare anche il Volley Porcari capolista indiscusso del campionato. Tagliagambe in apertura di partita manda in campo Liuzzo in regia, Lari opposta, Gori e Ciampalini al centro, Messina e Raniero schiacciatrici con Tellini libero, nel corso della gara poi il coach rossoblù ruota tutte le atlete a disposizione con le ...