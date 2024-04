Pallanuoto | la SIS Roma si aggiudica la Coppa Italia | battuto il Plebiscito Padova 6-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Torna a vincere, a due anni di distanza, ladifemminile la SIS. Davanti ad un pubblico festante ovviamente tutto o quasi per le ragazze di casa al al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, le capitoline battono per 6-5 ilin una finale dall’altissima tensione. Terzo trionfo dopo quelli del 2020 e 2022 per la squadra di coach Capanna che ha sfruttato una Centanni in versione super (tre reti per lei). Fondamentale anche l’apporto del portiere della Nazionale Caterina Banchelli nei momenti decisivi del match (un rigore parato e diverse superiorità numeriche neutralizzate per l’estremo difensore azzurro). Le parole di Capanna: “Rivolgo i complimenti alle nostre avversarie perché hanno sempre un’identità precisa malgrado il ...