Pallamano In Serie B Carrarese fermata sul risultato di parità dal Montecarlo

(Di domenica 7 aprile 2024)28Lucca 28: Antognetti, Pelli G. 3, Lorenzini 3, Mazzanti 2, Perotto 10, Galano 1, Meoni, De Giorgi, Bugliani, Vanello, Benedetti, Musetti, Gini 3, Benmansour 6, Perfigli. All. Vezzoni.LUCCA: Brizzi, Baroncelli 3, Tarabori 2, Pagano Giovanni, Romoli, Ait Laamiri 6, Grassi, Gnip 4, Pagano Giuseppe 7, Perisnaka 1, Fumelli 5. Arbitri: Dana e Coppi. Note: primo tempo 16-17; tiri di rigore: Carrara 2/5,Lucca 4/5. CARRARA – Secondo pareggio stagionale per lache tra le mura amiche non riesce a piegare ilLucca (all’andata superato per 29-36) nell’anticipo infrasettimanale della sesta giornata di ritorno del ...