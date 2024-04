Palladino | “Non è scontato quello che sta facendo il Monza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono stati dei gol incredibili in 6 minuti, abbiamo preso gol di qualità tecnica incredibile”: così Raffaele, dopo il 2-4 rimediato dal suocon il Napoli e le tre reti in pochisismi minuti a inizio ripresa. “Nel secondo tempo il Napoli è venuto a prenderci più alto. Ma ho detto alla squadra di essere orgogliosi di essersi confrontati con una grande squadra”. Il napoletano, risponde così sugli accostamenti anche agli azzurri per il prossimo futuro: “Il mio futuro è sabato contro il Bologna, pensiamo a queste 7 partite. Il Napoli aveva dieci undicesimi di quelli che hanno vinto il campionato. Sapevamo che volevano venire qua per riscattare la sconfitta del turno precedente, ma a noi non cambia niente: dobbiamo giocarcela alla grande fino alla fine”. A diretta domanda, ...